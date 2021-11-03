Народы Якутии написали Большой этнографический диктант

Якутяне 3 ноября приняли участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Единственной офлайн-площадкой в Якутске стал Дом дружбы народов, где в акции участвовали 12 представителей национально-культурных объединений.

Большой этнографический диктант прошел с соблюдением социальной дистанции и правил личной гигиены.

Участников уникальной площадки приветствовали заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Татьяна Пяткина, заместитель генерального директора Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Александр Колесов.

Всего на прохождение теста было отведено 45 минут. Участники ответили на 20 вопросов, из которых первая часть — общефедеральная, единая для всех участников, остальные 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого региона.

Просветительская акция под лозунгом «Народов много – страна одна!» проходит по всей России и за ее пределами уже в шестой раз. Результаты 2021 года станут известны ко Дню Конституции РФ 12 декабря.