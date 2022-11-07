Народы мира собрались в Водоканале

В АО «Водоканал» состоялся традиционный конкурс «Лучший этнический образ народов мира», приуроченный ко Дню народного единства. Команды рассказали об истории, культуре и традициях китайцев, индейцев, папуасов, японцев, чукчей, грузин, цыган, египтян, чеченцев, масаев, две сборные представили жителей Мексики.

Нововведением этого года стало решение объединить в каждой команде подразделения административно-управленческого персонала и производственных цехов.

Первое место заняла команда группы управления имуществом, юридической службы и автотранспортного цеха, которая в красочном представлении рассказала об истории, культуре и традициях чукчей. Второго места удостоилась команда отдела по организационно-контрольной работе и водозаборной станции, которая представила на суд жюри быт и традиции папуасов. Третье место было присуждено команде службы производственного контроля и охраны труда и ремонтно-строительного участка, которая показала культуру и историю Китая.

В состав независимого жюри вошли сотрудник литературной части Саха театра им. П.А. Ойунского Надежда Осипова, артист Саха театра им. П.А. Ойунского Дмитрий Михайлов, начальник службы проектов телеканала «Якутия 24» Туяра Филиппова.

Члены жюри единодушно отметили высокий уровень выступлений, творческий подход и артистизм выступающих. Критериями оценивания были самостоятельная подготовка костюмов и декораций.