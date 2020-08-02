Народный синоптик Тускул дал свой прогноз погоды на август

В первой половине месяца будет по-летнему жарко и в меру дождливо. Урожай порадует, смородина, брусника и грибы уродятся на славу. Заморозков не будет, говорит он.

2 августа — Ильин день: «на Илью до обеда — лето, после — осень». Повысится влажность, придут туманы. Если в этот день не будет дождя, то не будет его и всю неделю, да и в целом — какова погода в этот день, такова и осень. До 17 августа погода будет стоять летняя.

Полмесяца — ясно и сухо, полмесяца — дождливо. Теперь об улусах.

В центральных в первую декаду дни будут ясные, жаркие, во вторую декаду — кратковременные дожди, а третья декада будет дождливой, успевайте к тому времени завершить все работы под открытым небом.

В вилюйской группе первая декада будет такой же сухой и жаркой, на первый Спас (14-15 августа) и на второй Спас (19-20 августа) — сильные дожди.

На третий Спас (27-28 августа) — опять дожди. Между этими датами будут ясные дни, в конце месяца похолодает.

В юго-западных улусах в первую декаду — жарко, сухо, периодически кратковременные грозы, но в целом погода будет благоприятна для сенокосных работ. Урожай, в том числе зерновых, будет обильным.

На второй Спас (19-20 августа) похолодает, начнутся дожди. В колымо-индигирских улусах, в Верхоянье, Оймяконе и Абые в первой декаде будет ясно и сухо. С изменением климата здесь заметно потеплеет, будет жарче, чем в центральных улусах, и теплые дни будут стоять долго.

Осень — сухая и теплая, и так до первого снега.

Начиная с 2020 года надо быть готовыми к изменению климата в северных улусах. В лесу зреют ягоды, на пашне — зерновые.

Пришла пора жатвы, в народе говорят: «Работай споро, пока на пашне колос», «Чем раньше начнёшь жатву, тем лучше, а кто запоздает, тот пустые колосья собирает».