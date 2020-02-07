«Народный реестр» передан Республиканскому Фонду защиты обманутых дольщиков

7 февраля между Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева и Республиканским Фондом по защите прав дольщиков участников долевого строительства подписан Акт приема-передачи «народного реестра» проблемных новостроек – долевого строительства, ИЖС, ЖСК/ЖСПК и самовольных строений.

Для привлечения внимания широкой общественности на мошеннические действия застройщиков и кооперативов был составлен, так называемый, «народный реестр» обманутых дольщиков. Вступление в него дает гарантию оказания помощи и получения правовой защиты своих интересов со стороны уполномоченных государственных структур.

В течение длительного времени произведена кропотливая работа по составлению описи документов «проблемных» объектов. Напомним, что в Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева, при поддержке Главы Якутии, Секретаря ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсена Николаева, функционирует Аналитический центр сбора, обработки и передачи информации для введения в базу данных обращения обманутых дольщиков. Теперь начинается следующий этап работы выявления и доказательства мошеннических действий недобросовестных кооперативов. И через судебные разбирательства выносить постановления в пользу пострадавших.

— «Народный реестр» создан благодаря активистам и лидерам инициативных групп Айгуль Смагуловой, Анастасии Ситниковой, Веры Куниязовой, Галины Степановой, Янины Кожаковой, Айаала Максимова, Николая Макарова. Занимаясь «народным реестром» приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» показала единение общества, консолидацию общественных движений вкладчиков проблемных новостроек и сомнительных кооперативов. Генеральный директор Фонда Наталья Чусовская, наметила фронт работы с «народным реестром». Впереди еще много работы, — отметила Елена Голомарева, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева.

— Поначалу было много тех, кто сомневался, они рассуждали, что «народный» не будет иметь никакой юридической силы. А оказалось, в том-то и дело, что впоследствии он имеет силу — и юридическую, и организационную, и моральную. То, что это движение по составлению реестра обманутых дольщиков из многих проектов застройки, привело к созданию Фонда — несомненно. В этом и состоит суть движения вперед, через сомнения, неверие, пессимизм, уныние… Все активисты, кто участвовал в составлении реестра, смогли перебороть себя. Они выстояли, добились наконец-таки! Все их усилия — материализовались в этом Фонде. Сейчас в отношении обманутых дольщиков в Республике пойдет, что называется, «по накатанной». Перед нами стоят еще более серьезные вызовы — это работа с обманутыми кредиторами — пайщиками кредитных потребительских кооперативов, руководители которых ныне, учуяв неладное, стараются «пролезть в политику», привлечь к себе сторонников. Их сила — в неразработанности законодательных механизмов, в отсутствии законов и подзаконных актов. Но полученный опыт — он бесценен тем, что позволяет и этот вызов принять. Дружная работа общественных активистов, которых сплотила Общественная Приемная партии «Единая Россия» — сегодня – сила, с которой считаются. С этой общественной силой будет нам по плечу решать проблему обманутых кредиторов, и других. Думаю, что к этому костяку общественных активистов примкнут еще больше обманутых кредиторов, — заявил Алексей Куприянов, советник Руководителя Регионального исполкома ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».