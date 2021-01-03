Народный мэр Якутска Сардана Авксентьева: Я прошу прощения…

Сказка о заботливом народном мэре закончилась? В последний рабочий день 2020 года всенародно избранный мэр Якутска Сардана Авксентьева в прямом эфире попросила прощения у якутян, и сделала неприятный подарок своим работодателям. Горожане в шоке. Смотрим видео Новогодний подарок от Сарданы Авксентьевой

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