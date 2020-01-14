«Народный контроль» пресек незаконную продажу алкоголя в Якутске

Активисты Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», совместно с министерством предпринимательства и с полицией Якутска провели мероприятие по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции в магазине «Во дворе» на улице Лермонтова.

Местные жители обратились в «Народный контроль Якутии» Александру ЯКНК – Захарову, с просьбой разобраться с незаконной реализацией алкоголя.

Гражданка С., жительница дома на ул. Лермонтова:

«В общей ватсап-группе соседей нашего дома, один из соседей рассказал об организации «Народный контроль Якутии», которая решает проблемы без волокиты и бюрократии… Мы каждый день видим, в магазине во дворе нашего дома в открытую продают алкоголь. У нас есть доказательства, мы и видео снимали, вместе с соседями обсуждаем в своей группе, но далее вопрос не двигается. Несколько раз звонили в полицию, а толку нет. Буквально вчера в 2 часа ночи я вызывала полицию. Наш дом терпит мучения из-за открывшейся точки продажи алкоголя».

Александр ЯКНК – Захаров, инициатор проекта «Народный контроль Якутии»: