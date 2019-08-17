Народный календарь 17 августа

17 августа День Авдотьи Сеногнойки, Авдотьи Малиновки, Авдотьи Огуречницы, День Семи Отроков Эффесских. Какая Авдотья, такой будет и ноябрь. На Авдотью Огуречницу, срывают последние огурцы. На Авдотью убирайют чеснок и лук. Если на Авдотью Сеногнойку идет дождь, то и все неубранное сено сгинет. Семь Отроков Эффесских – семь дождей принесут.

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