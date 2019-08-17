17.08.2019
11:50
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Народный календарь

Народный календарь 17 августа

17 августа

День Авдотьи Сеногнойки, Авдотьи Малиновки, Авдотьи Огуречницы, День Семи Отроков Эффесских.

Какая Авдотья, такой будет и ноябрь.

На Авдотью Огуречницу, срывают последние огурцы.

На Авдотью убирайют чеснок и лук.

Если на Авдотью Сеногнойку идет дождь, то и все неубранное сено сгинет.

Семь Отроков Эффесских – семь дождей принесут.

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