17.08.2019
11:50
115Народный календарь
Народный календарь 17 августа
17 августа
День Авдотьи Сеногнойки, Авдотьи Малиновки, Авдотьи Огуречницы, День Семи Отроков Эффесских.
Какая Авдотья, такой будет и ноябрь.
На Авдотью Огуречницу, срывают последние огурцы.
На Авдотью убирайют чеснок и лук.
Если на Авдотью Сеногнойку идет дождь, то и все неубранное сено сгинет.
Семь Отроков Эффесских – семь дождей принесут.
#Авдотьи Малиновки#Авдотьи Огуречницы#авдотья 17 августа#День Авдотьи Сеногнойки#День Семи Отроков Эффесских#Народный календарь 17 августа
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