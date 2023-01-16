Народный фронт: За экологическую катастрофу виновные должны быть наказаны! 

10 января в адрес Народного фронта в Якутии поступило обращение о разливе фекалий возле дома, расположенного по адресу ул. Заводская, 18 в г. Якутске.

Выехали в рейд совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РС(Я). По прибытии обнаружили, что рядом с местом разлива фекалий расположены водоемы, экологии которых уже нанесен ущерб.

В беседе с местными жителями выяснили, что на несколько домов, в том числе и многоэтажный, установлен всего один (!) септик. Он постоянно переполнен, и авария лишь усугубила ситуацию. Теперь полузамерзшими фекалиями заполнена обширная территория. Это видно невооруженным глазом.

Со слов работника МУП Жилкомсервис, они не справляются с вывозом сточных вод.

Почему так происходит? Жильцы обращались во многие уполномоченные органы, но ответа им никто не дает.

За экологическую катастрофу, а иначе это не назвать, виновные должны понести наказание!