Народный фронт: вызов врача не должен быть проблемой для граждан!

Сезон простудных заболеваний, гриппа в Якутске вызвал много обращений со стороны горожан на возникшие сложности с вызовом врача на дом и записью на прием к врачу через номер 122 и портал госуслуг. Люди не могут показаться врачу из-за того, что сайт Минздрава показывает ошибки, в том числе, когда все даты выделены красным цветом и к записи не доступны. Звонок на единый номер 122 обычно переводится на большое время ожидания, у граждан просят ввести номер СНИЛС для разговора с оператором, необходимо пройти опрос автоответчика и т.д.

«Сегодня в регистратурах поликлиник людям отвечают, что все вызовы теперь необходимо осуществлять только онлайн: через 122 либо через госуслуги. Понятно, что электронная форма услуг должна упрощать жизнь как людям, так и медикам. Однако на деле мы видим, что в разгар респираторных инфекций, ковида система не всегда справляется. Для пожилых людей, одиноких пенсионеров это довольно сложная процедура. А учитывая, что у нас имеется дефицит врачей узких специальностей, это может стать настоящей проблемой, когда заболевания достигнут эпидемического пика. Поэтому мы обратились в минздрав республики с предложением решить вопрос об альтернативных вариантах вызова врача на дом и записи на прием к врачам-специалистам. Вопрос держим на контроле!», ― подчеркнул сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Алексей Лаптев.