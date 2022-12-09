Народный фронт: Власти недостаточно уделяют внимания безопасности пешеходов на улицах города

В адрес регионального отделения Народного фронта поступило много обращений от жителей 203 микрорайона г.Якутска относительно выезда на ул.Чернышевского. Люди обращают внимание, что в данном направлении по ул.Ефимова есть неогороженный проезд через канаву, где каждый день проезжают тысячи машин и проходят сотни пешеходов, в том числе дети. Этот участок несет прямую опасность для жизни горожан.

«Хочу подчеркнуть, что национальный проект носит название «Безопасные качественные дороги». Во главу угла ставится именно безопасность обустройства дорог, которая напрямую зависит от качества выполненных работ. Указанный горожанами участок дороги не грейдируется, не посыпается песком и не освещен надлежащим образом, что в зимнем тумане создает высокий риск дорожно-транспортных происшествий. Администрации г.Якутска необходимо так наладить работу дорожных служб во взаимодействии с ГИБДД, чтобы городская среда, инфраструктура была благоустроенной и ориентированной на повышение качества жизни горожан. Этого на сегодня нет. Мы просим мэрию в данном конкретном случае принять срочные безотлагательные меры по ограждению пешеходного участка на данной улице от проезда автотранспорта», ― отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Якутии Алексей Лаптев.

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