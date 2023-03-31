Народный фронт в Якутии: Медосмотр для жителей Якутска стал доступнее

Мы все помним, как в прошлом году в федеральных СМИ прошла новость о массовом сеансе медосмотра, который прошел в кабинете невролога в одном из поликлиник Якутска. Тогда это вызвало нездоровый интерес к вопросам медицины в Якутии и проверку медицинского учреждения. Однако по итогам года проблема многочисленных очередей в медосмотре не исчезла. Люди продолжают обращаться в региональное отделение Народного фронта в Якутии с жалобами на столпотворения в поликлиниках и Якутском республиканском наркологическом диспансере.

«Все обращения мы аккумулировали и 15 марта поставили вопрос перед Минздравом республики, поскольку такое не может вечно продолжаться. И уже 16 числа получили ответ от министерства, в котором сообщается, что продлен график работы кабинеты комиссий по медицинскому освидетельствованию и организованы дополнительные кабинеты по адресам ул. Автодорожная, 38, ул. Кирова, 21 ул. Петра Алексеева 83/18 А, ул. Кальвица,3, ул. Лермонтова, 121, 202 мкр. корпус 2 ПО №2 ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г.Якутска». Хочется поблагодарить Минздрав РС(Я) за оперативность реагирования. Отрадно, что власть реагирует на запросы общественников. Будем и дальше работать по защите интересов людей!», ― сказал сопредседатель Народного фронта в Якутии Алексей Лаптев.