Народный фронт в Якутии: лекции о СВО необходимы для молодежи!

Что знает молодежь о Специальной военной операции на Украине? Активисты Народного фронта решили узнать ответ на этот вопрос в стенах Якутского колледжа инновационных технологий города Якутска. Руководитель регионального исполкома НФ в Якутии Валерий Лютый сам являющийся ветераном боевых действий, ветераном Афганистана, прочел лекцию на патриотическую тему старшекурсникам этого учебного заведения, обучающихся на юристов, экономистов, менеджеров и т.д.

Помощи народу Донбасса, который …

― Прошел откровенный разговор с ребятами. Я довел им информацию о причинах необходимости проведения СВО на Украине, об исторических фактах борьбы нашего народа с нацисткой идеологией. Привел им примеры с Великой Отечественной войны. К сожалению, сегодня мы свидетели того, что руками Запада эта античеловеческая идеология возродилась на территории Украины, она вооружается и имеет откровенно антироссийскую цель. Также поговорили о помощи народу Донбасса, которые 8 лет подвергаются бомбежкам, убийствам. И скажу, что большинство студентов понимают в целом смысл СВО, задавали вопросы о сроках операции, чем они могут помочь нашим воинам. Я рассказал им о проекте НФ «Всё для Победы!», призвал их вступать в ряды команды Молодежка ОНФ для решения конкретных дел под лозунгом «Не жди перемены ― твори перемены!», ― сказал Лютый.

Руководству института и студентам понравился такой формат живых лекций. Договорились, что каждый четверг будут проводиться такие встречи. Ближайшая пройдет 15 сентября с участием активистов НФ и видного общественника республики, председателя Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России Александра Ким-Кимэна.