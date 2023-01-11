Народный фронт: СОНТ «Сатал» задолжало за электроэнергию более 30 миллионов рублей

СОНТ «Сатал», где утром 1 января произошло аварийное отключение электричества, погрязло в миллионных долгах и больше не может обслуживать свое электросетевое хозяйство. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта в Якутии.

Напомним, в первый день нового 2023 года в связи с аварией электросетей в микрорайоне «Сатал» без электроснабжения осталось 638 жилых домов, где проживают свыше 1200 человек.

«В отношении СОНТ «Сатал» уже ведется исполнительное производство по взысканию более 30 миллионов долгов за электроэнергию, кроме того, долг за вывоз мусора у товарищества составляет около 1 миллиона рублей (вставить скрин сайта ФССП и арб.суда). Кроме того, администрацией СОНТа не был заключён договор аварийного прикрытия, а в штате элементарно даже нет электрика. На наш взгляд, этой ситуацией должны заниматься правоохранительные органы. Почему до сих пор от них нет реакции по поводу возникших долгов — непонятно», — отметил сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Якутии Алексей Лаптев.

После урегулирования ситуации с задолженностью электросетевое хозяйство микрорайона «Сатал» следует передать на баланс ПАО «Якутскэнерго», считают в ОНФ.

«Ранее между СОНТ «Сатал» и ПАО «Якутскэнерго» велись переговоры о передаче электрохозяйства микрорайона энергокомпании, но передача не была завершена по причине неготовности СОНТ «Сатал» выполнить для этого несущественные условия, в том числе установить забор возле трансформаторной станции, установить столбы и так далее. ОНФ берет данную ситуацию на особый контроль, потому что люди не должны оставаться без тепла в пятидесятиградусные морозы», — заключил Лаптев.