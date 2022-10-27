Народный фронт против неэффективных закупок бюджета Якутии

Народный фронт ведёт постоянный мониторинг закупок, проводимых госучреждениями Республики Саха (Якутия). И в ходе очередной проверки была выявлена сомнительная закупка от государственного автономного учреждения «Конгресс-центр Якутии», являющегося единым оператором по подготовке и проведению конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятий. Учредителями данного ГАУ являются республиканские ведомства.

25 октября были объявлены торги на приобретение сценического и аудио-звукового комплексов для проведения мероприятий за сумму в 38 000 000,00 рублей. В ходе изучения эксперты Народного фронта установили завышение цены закупки, а так же ряд моментов, таких как соответствие описания предмета закупки товару единственного производителя, отсутствие требования к предмету закупки как к новому оборудованию, хотя стоимость определена как для нового и т.д.

«Необходимость такой закупки госучреждением вызывает сомнения в период проведения СВО. От руководства страны неоднократно звучало, что нужно сократить или свести на нет праздничные и иные мероприятия, связанные с большим расходом бюджетных средств. Мы видим, что необходимость такого оборудования сегодня не является критической, тем более, учитывая, что увеселительные и праздничные мероприятия сегодня не актуальны. Поэтому удивляет, что в такой сложный для страны период у бюджетного учреждения появилась такая острая потребность в подобном оборудовании. Будем разбираться и добиваться отмены торгов», – сказал сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Дмитрий Паньков.