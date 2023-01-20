Народный фронт помог с дровами отцу мобилизованного

Представители Народного фронта в Якутии привезли дрова жителю Гагаринского округа г. Якутска Ивану Петрову. Ивану Михайловичу 72 года, , он многодетный отец. Старшего сына, который помогал ему по хозяйству, мобилизовали, он находится в зоне СВО. Мы не могли не откликнуться на обращение о помощи и привезли семье машину дров.

У Иван Михайловича имеется свое большое хозяйство, которым он очень дорожит – козы и курицы, которые проживают и в зимнее время. К сожалению, к его участку до сих пор не подведен газопровод, также элементарно нет и летнего водопровода, хотя озеро расположено рядом с участком. Дом отапливается дровами, вода привозная. Но пенсионер полон оптимизма, очень активен и весел.

Мы пообщались с Иваном Михайловичем, выяснили всю имеющуюся проблематику. Договорились, что все острые вопросы по воде и отоплению будем решать, в том числе с привлечением сил Гагаринского округа. Будем поддерживать связь и держать ситуацию на контроле.