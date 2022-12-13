Народный фронт: Необходимо усилить защиту экологии!

Общественные инспекторы – представители Народного фронта в Якутии приняли участие в итоговом годовом совещании в Минэкологии республики. На мероприятии были озвучены нововведения в нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность добровольных помощников инспекторов охраны окружающей природы, подведены итоги работы по экологическому просвещению населения республики и планах на 2023 год. В завершении состоялось вручение ведомственных грамот отличившимся общественным инспекторам.

«Уходящий год стал для наших активистов очередным шагом по борьбе с отсыпкой озер, водоемов на территории города Якутска, несанкционированными свалками, контроль и мониторинг мусорного полигона столицы республики и т.д. Была проведена большая работа по проведению общественных лекций, обучению граждан правилам по сохранению природы, защите экологической культуры совместно с Минэкологии, Якутским комитетом государственного экологического надзора, управлением Росприроднадзора. На сегодня в республике всего работает 678 общественных инспекторов. Эту цифру необходимо увеличить за счет сознательных граждан. Призываю всех якутян включиться в борьбу за экологию родного края в новом году, который, уверен, принесет нам всем новые свершения в этом направлении», ― сказал член регионального штаба Народного фронта в Якутии, общественный экологический инспектор Олег Маклашов.