Народный фронт: крышу дома, где живет семья участника СВО, необходимо отремонтировать!

Истории с прохудившимися крышами домов в Якутии набирают поистине региональный размах. Вновь представители Народного фронта в Якутии выехали на сигнал ― на этот раз заливает квартиру семью мобилизованного Никулина по адресу ул.Кузьмина, 16/1 Гагаринского округа города Якутска.

На месте выяснилось, что это пятиэтажный многоквартирный жилой каменный дом, на первом этаже которого находится детский дом «Берегиня». Уже при входе в нос шибанули испарения, жильцов заливает, как говорится, с ног до головы талыми водами. В ходе личного общения жена Татьяна Владимировна рассказала, что купила эту квартиру недавно, и при этом была не в курсе истории с худой крышей. Оказывается, прежние хозяева не раз обращались по поводу ремонта худой кровли в управляющую компанию ТСЖ «Портовское», но результата не было. Новые обращения в уже нынешнюю управляющую компанию ООО «НЭС» также не возымели действия.

Аналогичная проблема имеется у многих квартир 5-го этажа данного дома. Мало того, что течет так, что спать невозможно, так и грибок распространяется, плесень. «Мы взяли эту проблему на контроль, будем решать. Такого отношения к людям, особенно к семьям участников СВО быть не должно! Обязательно поможем!», ― сказал сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Дмитрий Паньков.