Народный фронт и Комитет семей воинов Отечества берут на контроль благополучие семей участников СВО

В 2023 году одним из важнейших событий в жизни российского общества станет совместная работа Народного фронта и автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» по всемерной поддержке семей участников СВО – специальной военной операции. Об этом говорится в перечне президентских поручений, который вышел 2 января по итогам встречи с матерями участников СВО в ноябре прошлого года.

В.В. Путин поручил администрации президента России, федеральным министерствам, губернаторам оказать содействие Народному фронту и АНО «Комитет семей воинов Отечества» в реализации деятельности, направленной на поддержку членов семей лиц, участвующих или участвовавших в СВО, в вопросах профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения, а так же поддержки членов семей погибших воинов.

«Символично, что новый год начался с принятия такого важного документа, который определяет целый пакет мер, нацеленный на создание системы поддержки воинов – участников СВО и их семей. Во всех регионах появятся региональные отделения АНО «Комитет семей воинов Отечества», у которой будут самые широкие полномочия по решению поставленных задач. Будет разработана федеральная комплексная программа. Везде будет налаживаться прямой диалог власти и общества. Вопрос общественного контроля, о чем мы всегда говорим, будируется на самом высоком уровне. Народный фронт будет держать ситуацию на контроле», – сказал сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Дмитрий Паньков.

Общественник так же отметил, что у властей республики есть положительная практика в плане помощи семьям якутян — участникам СВО, однако в дальнейшем это приобретет новую организационную форму.