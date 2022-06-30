Народный фронт добился переукладки основания дороги на проспекте Ленина

Качество капитального ремонта проспекта Ленина в городе Якутске у общественников вызывает вопросы. Активисты Народного фронта в Якутии в рамках мониторинга реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» совместно с представителями Минтранса республики, Городского округа «город Якутск», подрядной организации провели выездное совещание на месте работ. В ходе осмотра дорожного участка возле гостиницы «Полярная звезда» была произведена выемка части земляного полотна, в результате чего обнаружилось заполнение полученной полости водой.

«Проспект Ленина является центральным в городе, практически лицо столицы республики, и качество дорожных работ должно соответствовать. При комиссионном осмотре участка на перекрестке с ул.Кирова на протяжении 200 метров обнаружились нестабильные грунты, которые были перенасыщены влагой. Подобная проблема имеется и на другом участке пересечения с ул. Аммосова в сторону ул.Курашова, где так же была проведена выемка. По мнению дорожных специалистов, наличие таких грунтов приведет к нестабильности дорожного сэндвича, и как следствие к разрушению дорожного полотна. В данном случае мы обратились к главе города с предложением провести проверку соответствия проектных решений для реконструкции дороги по пр.Ленина. Результат уже имеется, с сегодняшнего дня происходит извлечение нестабильного дорожного полотна, и замена его нормативным грунтом. Мы будем держать под контролем развитие ситуации», — сказал член регионального штаба Народного фронта в Якутии Олег Маклашов.

Общественники провели видео и фотофиксацию начавшихся работ по переукладке основания дороги на проспекте Ленина.