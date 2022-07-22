Народный фронт: аэропорт Якутска вместо помощи людям защищает покупку Lexus

Инициатива общественников о необходимости приведения бесплатной парковки аэропорта Якутск в нормативное состояние без ям, трещин и камней, вызвала острую негативную реакцию со стороны предприятия. От него пришел ответ, в котором дословно говорится, что «Аэропорт «Якутск» располагает только одной парковкой, именуемой платной, она находится на привокзальной площади им. В. Кузьмина. А то, что называется бесплатной парковкой, находится на земле, которая по своему функциональному назначению для организации автостоянки не предназначена. Это прилегающая территория к зданиям 8 и 10 по ул. Гагарина. Исторически она использовалась и используется как стоянка для машин, но обязательств содержать ее как парковку у АО «Аэропорт Якутск» нет».

Неожиданно? Да, учитывая, что аэропорт на упреки в платных поборах с граждан, которые эпизодически всплывают в местных СМИ, всегда пояснял, что у людей имеется альтернатива в виде бесплатной парковки: не хотите платить — можете парковаться там. То есть вроде социальная справедливость соблюдается. Да и вы все видели дорожные указатели «Бесплатная парковка» при подъезде к привокзальной площади. Имеется указание про нее и на сайте аэропорта.

Почему же нынче аэропорт вдруг занял другую позицию в этом вопросе? В этом деле имеется нюанс, который вполне объясняет такую реакцию. Активисты Народного фронта поставили в вину предприятию покупку в прошлом 2021 году люксового внедорожника Lexus 570 17 года выпуска, цена которого на тот момент составляла более 6 млн рублей. При этом произошло расширение автопарка, поскольку прежний Lexus 570 только 13 года выпуска остался на балансе. То есть налицо факт наличия свободных финансовых средств, которые можно было направить на обустройство бесплатной парковочной зоны. И это при том, что по итогам деятельности в 2020 году аэропорт ушел в убыток.

Более того, член регионального штаба Народного фронта в Якутии Антон Жондоров выяснил кому принадлежит участок, на котором размещена бесплатная парковка: «Я заказал выписку из ЕГРН на этот земельный участок. Собственником значится, кто бы вы думали? Аэропорт «Якутск». Причем купили они этот участок в 2020 году в ипотеку через банк ВТБ». Скриншот выписки прилагается.

«Удивительно такое отношение руководства аэропорта к якутянам, к своим пассажирам. Будь бесплатная парковка в нормативном состоянии, не вызывала нареканий, то и вопросов бы не было. Совсем непонятен отказ от нее, учитывая, что аэропорт является собственником данного земельного участка. И возможно те, кто готовил ответ, не были в курсе этого. Однако другое дело, что аэропорт защищает свое право на приобретение люксовых автомобилей, ссылаясь на соблюдение закупочных процедур в рамках ФЗ-223, на Положение о закупках, утвержденного Советом директоров. Думаю, это не так. Аэропорт является правоприемником государственного учреждения, его учредителем является правительство республики в лице Министерства имущественных и земельных отношений. Можно что угодно говорить о праве акционерного общества, каким является аэропорт, но необходимо соответствовать проводимому курсу социальной политике в республике и стране. Шиковать, будучи в убытках, не правильно, учитывая нынешние условия санкций. Мы будем настаивать на положительном решении данного вопроса», — сказал сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии Алексей Лаптев.

Общественники направили письмо Ил Дархану с просьбой повлиять на скорейший ремонт парковки.

«Пока директор аэропорта будет ставить свой личный комфорт, оплаченный за счет госпредприятия, выше интересов своих же гостей, мы далеко не улетим. Остался один человек в республике, который может повлиять на эту ситуацию — глава Якутии. Подготовили обращение к Айсену Николаеву с просьбой повлиять на руководство аэропорта «Якутск» и поручить повернуться лицом к людям и отремонтировать площадку в этом году», — отметил Жондоров.

Здесь нужно добавить, что 18 июля Арбитражный суд г.Москвы признал законным штраф в 300 тысяч рублей за нарушение Закона Москвы «О защите зеленых насаждений», который был наложен за парковку на газоне на автомобиль Ford Kuga г/н Е374РЕ777, принадлежащий АО «Аэропорт Якутск». То есть парк автомобилей у нашего аэропорта просто обширный.