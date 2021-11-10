Народный дипломат Анна Зверева: Якутск и Неаполь станут побратимами!

Народный художник Якутии, потомственная и народная мастерица республики, журналист Анна ЗВЕРЕВА является посланником культуры нашего северного края, где бы она не побывала. Анна Николаевна не только демонстрирует свои уникальные работы, вызывающие восхищение во всем мире, но и щедро делится информацией о родной Якутии. Таких людей, посланников культуры, народного искусства, обладающих хорошими навыками коммуникации, называют народными дипломатами. Иной раз народные дипломаты достигают больших успехов, чем официальные чиновники, наделенные определенными полномочиями.

Вот и Анна Зверева намерена подружить два города – родной Якутск и легендарный Неаполь в Италии. Причем, инициатива исходит от Культурного центра «МАКСИМ ГОРЬКИЙ» в Неаполе, отмечает Анна Николаевна.

Прославленная мастерица Якутии много раз ездила в Неаполь, и обрела там настоящих друзей, которые оказались весьма влиятельными. Глава семьи был членом Итальянского парламента, он прекрасно говорит по-русски, вся семья ценит культуру, искусство и народные традиции. Наслышанные от Анны Николаевны о ее родине, друзья предложили с обеих сторон провести определенную работу, чтоб Неаполь и Якутск стали побратимами.

Все руководители читают SakhaLife, Анна Зверева – человек очень известный. Несомненно, эта информация будет способствовать тому, чтобы дружба между двумя прекрасными городами состоялась.

Города-побратимы Якутска: Фэрбанкс (штат Аляска) в США, Йеллоунайф в Канаде, Кызыл — столица Республики Тыва в России, Мураяма в Японии, Чханвон в Республике Корея, Хэйхэ и Харбин в Китае, Древняя Олимпия в Греции, Севастополь в России.