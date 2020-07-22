Народный депутат Якутии проходит свидетелем в уголовном деле

Народный депутат Якутии по Амгино-Майскому одномандатному избирательному округу №31 Руслан Федотов сообщил, что слухи о его осуждении недостоверны. В комментарии для ЯСИА он заявил, что подобные вбросы могут быть связаны с выборами в районе.

«Когда я услышал об очередном выпаде, то мне стало плохо. По делу прохожу свидетелем и прошу не верить недостоверным слухам», – сообщил Руслан Федотов.

Адвокат нардепа Сергей Катышевцев отметил, что Руслан Федотов в последний раз в здании Верховного суда Якутии, где шел процесс по делу убийства его родственника, был в прошлом месяце, где выступал в качестве свидетеля.

«Никаким образом в качестве обвиняемого или подозреваемого он никогда не проходил. Некоторые люди пытались его оговорить, но эти доводы были полностью опровергнуты», – заявил адвокат.

Напомним, в Верховном суде судом присяжных заседателей слушается дело убитого в ноябре 2018 года родственника народного депутата. Тогда трое в масках расстреляли мужчину на глазах у родных. Дело расследовалось Следственным комитетом. Руслан Федотов неоднократно заявлял, что никаких дел с убитым не имел и даже не общался с ним.