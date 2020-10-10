Народный депутат Якутии: федеральный закон принимался «по-партизански»

«Закон «Об ответственном обращении с животными» не учитывает специфики регионов», — считает народный депутат республики Павел Ксенофонтов. «Мы считаем, что для более успешной реализации этого действительно нужного закона, необходимо внести поправки, которые бы давали определенную свободу субъектам в выборе механизмов для осуществления данных полномочий», — говорит Павел Валериевич.

Действительно, содержать безнадзорных животных, собак и кошек, в приюте в условиях Якутии, Чукотки и, например, Краснодарского края – это две большие разницы, главным образом, с точки зрения бюджетных расходов. Нельзя применять одни и те же лекала к субъектам без учета климатических, географических, природных условий, бюджетной обеспеченности. Кроме того, по новому закону приюты обязаны выпускать стерилизованных, вылеченных и привитых бездомных собак обратно в «естественную среду обитания», на улицы города. Кто даст гарантию, что стерилизованные животные не будут проявлять агрессию к людям? Как, наконец, они будут выживать в условиях якутской зимы?

В 2019 году в Якутии была создана межведомственная рабочая группа по вопросам реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными». В нее вошли представители профильных органов государственной власти, депутатского корпуса республики, общественной организации «Живая Россия», а также двух муниципальных образований – Якутска и Горного улуса.

«К сожалению, опасения, которые звучали еще до вступления закона в силу, подтвердились. Столь важный закон принимался в Госдуме практически «по-партизански», без широкого обсуждения с регионами и гражданами. Сегодня с проблемами, которые мы видим, например, в Якутске, столкнулись большинство городов и субъектов России. В травмпункты обращаются десятки человек, детей, пожилых людей, пострадавших от укусов собак. Все это накладывается на ситуацию с пандемией коронавируса, на борьбу с которой государство, субъекты, муниципалитеты вынуждены сегодня направлять огромные бюджетные средства», — продолжает Ксенофонтов.

В целях устранения указанных правовых пробелов и противоречий федерального закона предлагается:

1. Предложить несколько вариантов организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, на основании которых регионы должны выбрать приемлемые, подходящие и эффективные для своих условий и возможностей порядки обращения с животными без владельцев.

2. Дополнить общие требования к содержанию животных их владельцами федерального закона нормой, накладывающей обязательства по предоставлению животных к проведению индивидуальной идентификации и учета (маркирования, чипирования).

3. Дополнить полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с животными положениями об установлении правил содержания домашних животных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

4. Внести изменения в часть 11 статьи 16 федерального закона, которая гласит о том, что животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

При этом целесообразно ввести положения предполагающие, что умерщвление животных без владельцев производится решением в зависимости от их клинического состояния и выносится ветеринарным специалистом в следующих случаях:

— при наличии у животного без владельца болезни, общей для человека и животных;

— при подозрении животного без владельца в заболевании бешенством в период проведения ограничительных мероприятий (карантина) в неблагополучных пунктах;

— для прекращения страданий животного без владельца в случае травмы, несовместимой с жизнью, или неизлечимой болезни, если они не могут быть прекращены иным способом;

— при проявлении агрессии, представляющей угрозу жизни и здоровью человека;

— по окончании срока пребывания животного без владельца в приюте, в случае, если мероприятия по поиску владельцев и передаче новым владельцам, заинтересованным гражданам или организациям не увенчались успехом, а также животного, от права собственности на которого владельцы отказались.

5. Исключить положения из федерального закона, накладывающие запрет на содержание животных без владельцев в местах временного пребывания (пункты передержки).

6. Кроме того, исключить из федерального закона все нормы и положения, устанавливающие возврат животных без владельцев в прежнюю среду обитания, поскольку указанные нормы и положения противоречат принципам Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», исходя из соображений того, что совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека (среда обитания человека) не может стать средой обитания животных без владельцев, и возврат животных без владельцев в прежнюю среду обитания является фактором, нарушающим безопасные условия для человека, оказывающим вредное воздействие на человека, создающее угрозу жизни или здоровью человека.

«Мы считаем, что разработанные нашей рабочей группой поправки позволят более эффективно реализовать положения данного федерального закона, а кроме того существенно повысят ответственность владельцев собак, чего не хватает в действующей редакции закона. Интересы и безопасность людей на улицах, детей, пожилых людей должны быть в приоритете», — заключил Павел Ксенофонтов.

Как сообщил народный депутат, законопроект с поправками в федеральный закон был направлен в законодательные органы субъектов Дальневосточного федерального округа, из большинства получены ответы с поддержкой.