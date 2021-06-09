Народный депутат требует уволить ключевую фигуру в Ил Тумэне

Народный депутат Якутии Виктор ФЕДОРОВ требует уволить начальника государственно-правового управления Татьяну ПАВЛОВУ. Нардеп поймал ее на лжи при вынесении заключения по его поправке, сообщает ТайгаПост.

Виктор ФЕДОРОВ направил на имя председателя постоянной мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна требование разобрать поведение начальника госправового управления Татьяны Павловой и расторгнуть с ней трудовой договор.

Во время апрельского пленарного заседания депутаты обсуждали поправку Федорова об избрании председателей комитетов и комиссии. Ее автор предложил, чтобы председателей избирали члены комитета, а не весь депутатский корпус.

Спикер Петр ГОГОЛЕВ запросил мнение госправового управления Ил Тумэна. Обычная процедура на пленарных заседаниях парламента.

ТайгаПост цитирует Татьяну Павлову: «Персональный состав народных депутатов Республики Саха (Якутия), работающих на профессиональной постоянной основе с отрывом от основной трудовой деятельности, определяется Государственным Собранием (Ил Тумэн)».

Из слов главного юриста Ил Тумэна следовало, что поправка не соответствует действующему законодательству и не может быть принята. После такого депутаты предсказуемо ее отклонили.

Виктор ФЕДОРОВ прокомментировал ТайгаПост:

— Когда Павлова дала отрицательное заключение на мою поправку, я даже растерялся. Когда готовил, конечно же, изучал законодательство. Но на пленарное заседание, понятно, Конституционный закон не прихватил. Недавно получил стенограмму заседания и убедился: наш же аппарат в лице начальника госправового управления нас дурит! Павлова зачитала только первую часть предложения Конституционного закона: «Персональный состав народных депутатов Республики Саха (Якутия), работающих на профессиональной постоянной основе с отрывом от основной трудовой деятельности, определяется Государственным Собранием (Ил Тумэн)». А ведь дальше идет «в соответствии с Регламентом Государственного Собрания (Ил Тумэн)».

То есть, депутаты вправе изменить Регламент назначения депутатов на постоянной основе, что я и предлагал. Павлова ввела в заблуждение — это не какая-то небрежность, а должностное преступление! Поэтому я требую расторгнуть с ней трудовой договор, заседание мандатной и регламентной комиссии пройдет завтра.

Как сообщил ньюсмейкер, у нему обращались и другие народные депутаты, у которых накопились претензии к госправовому управлению Ил Тумэна. Виктор Федоров известен как активный и принципиальный депутат и политик, увидев, что его поправка отклонена, он не отбросил ее, а продолжает педалировать тему. Даже если для этого потребуется уволить первого заместителя руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) — начальника государственно-правового управления. Это одна из ключевых фигур в парламенте. В Ил Тумэне большой аппарат, обеспечивающий деятельность депутатского корпуса, но во время пленарных заседаний спикеры обычно запрашивают экспертное мнение лишь одного специалиста – начальника госправового управления, которым и является в этом созыве Татьяна Павлова.

Коллеги с ТайгаПост считают, что Татьяна Валерьевна перейдет на работу в Конституционный Совет, который, как считается, возглавит Петр Гоголев, уже сообщивший депутатам о своей грядущей отставке.

Завтра мандатная и регламентная комиссия Ил Тумэна вынесет свой вердикт.

«Завтра комиссия. Будем биться…«, — обещал в своем телеграмм-канале Виктор Федоров.