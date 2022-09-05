Народный депутат прокомментировал наболевшие проблемы Якутска

2 сентября состоялось совещание в окружной администрации Якутска с участием руководства города и народных депутатов. Рассмотрены вопросы: об увеличении субсидий на исполнение столичных функций в проекте закона «О статусе столицы республики Саха (Якутия)». О рассмотрении предложенных министерством экономики республики размеров пониженных налоговых ставок по УСН. О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в республике. Об исполнении в полном объеме полномочий Республики Саха при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Итоги совещания прокомментировал народный депутат РС(Я) от Якутска Виктор Федоров, передает Yktinform.ru.

Осенью начались традиционные встречи народных депутатов с руководством города Якутска, системно начатые при Айсене Сергеевиче Николаеве, когда он был еще мэром столицы республики. В ноябре уже должен быть принят в первом чтении бюджет республики на 2023 год и последующие два года, и бюджетные вопросы требуют совместной работы, как и в прошлые периоды. Группа городских депутатов отстаивает интересы города в республиканском парламенте. Это устоявшийся хороший механизм, показавший свою эффективность.

ЯКУТСКУ НАДО УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ

С 1 января 2022 года вступил в силу новый «старый» закон о статусе столицы республики, принятый в октябре прошлого года в новой редакции. Существенных изменений нет, в нем отображено, что городу отчисляется не менее 5 процентов от налоговых доходов отчетного года. Якутск говорит, что этих денег хронически не хватает. Этот вопрос поднимали все предыдущие мэры.

Если посмотреть исторически, то субсидии на столичные функции были 2018 году – 321 млн рублей, в 2019 году – 331 млн, в 2020 – 358 млн, в 2021 – 470 млн, в этом году запланировано 526 млн., но город ставит вопрос об увеличении вливаний до 10 процентов от общих налоговых доходов, поступивших в бюджет Якутска в 2021 году, в сумме 867 млн рублей.

Считаю, что этот подход обоснован. К примеру, только на содержание уличной дорожной сети в год городу нужно по нормативам сумма порядка 1 млрд рублей. А кроме этого, есть еще ряд столичных функций, требующих своего решения. Поэтому будем этот вопрос отстаивать, убеждать народных депутатов, правительство.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ ПО УСН

28 апреля мы внесли изменения в закон о налоговой политике, и налоговые ставки по УСН «доходы» были уменьшены с 6 до 1 процента, и с 10 до 5 процентов, работающим по схеме «доходы минус расходы». 29 июля проведена налоговая комиссия при Правительстве РС(Я), которая отклонила предложения по сохранению понижения налоговых ставок на 2023 год. В августе по итогам заседания Координационного совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) поручено проработать налоговых ставок по УСН на 2023 год.

Рассматриваются варианты размеров налоговых ставок с сохранением действующих пониженных налоговых ставок для отдельных отраслей, таких как растениеводство, лесоводство, рыболовство, IT-технологии, туристические агентства и обрабатывающие отрасли. Для остальных плательщиков, за исключением организаций и ИП, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией алкогольной продукции, предлагается: по первому варианту установить ставки в размерах, аналогично установленным для плательщиков отмененного ЕНВД (УСН доходы — 2,7 процента, УСН доходы – расходы — 6,7 процента соответственно);

вторым вариантом предлагается сохранить действующие на 2022 год минимальные размеры налоговых ставок в размере 1 процент и 5 процентов, за исключением субъектов, занятых в торговле, для которых предлагается повышение ставок на 2023 год. Рассматривается перечень отраслей, которым льготы не предоставляются, и они работают по полной ставке налогообложения: торговля, а предложение города — дополнить еще отраслью строительства и организациями занимающимися операциями с недвижимостью. Вопрос сложный. При установлении пониженных налоговых ставок по УСН у города будут выпадающие доходы. Вопрос будем еще прорабатывать.

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ ВОПРОС

С 1 сентября окружная администрация Якутска запретила продажу алкоголя в нескольких питейных заведениях, увеличив дистанцию от алкомаркетов до школ и детсадов. Также глава города Евгений Григорьев несколько раз обратился к народным депутатам республики, чтобы они посодействовали в решении вопроса «наливаек», увеличив площадь кафешек, которые по сути работают «на вынос».Законодательный орган субъекта РФ вправе вносить такие ограничения при оказании услуг общественного питания. И такой законопроект «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в РС(Я)» внесен мной в Ил Тумэн еще в ноябре прошлого года.

Да, наша задача закрыть «лжекафе» и бороться с бутлегерством. В случае ограничений по общепиту можно варьировать разрешенные площади. Рассматриваем три варианта: если площадь более 50 квадратных метров, то можно продавать алкоголь. Тогда под это подпадают 32 объекта – практически все «лжекафе» (по версии окружной администрации). Есть предложение – 100 квадратных метров, тогда это 46 объектов. Ну и третий вариант: закрыть все объекты в МКД и на прилегающих территориях. После обсуждения и по позиции Министерства предпринимательства, торговли и туризма появилась цифра – 75 квадратных метров. Попадают порядка 40 объектов, из них только один «добросовестный». На совещание было также предложено достаточно интересное предложение — это возмещение потерь, которые понесут «добросовестные» объекты. Чтобы они могли перенести свои кафе в другое место. Считаю это разумным предложением.

Мою законодательную инициативу будем рассматривать в первом чтении в октябре. Ко второму чтению должны выработать позицию по метражу или полному запрету. «Вилка» есть, ее надо обсудить. Считаю, что 75 квадратных метров торгового зала – разумная мера.

А в считаю, что в целом необходимо «точечное оружие», чтобы бить только по «лжекафе». Но это вопрос федерального уровня, и депутаты могут выступить с инициативой – поручить вопрос лицензирования кафе и ресторанов саморегулируемой ассоциации рестораторов и предпринимателей. Так же, как лицензии в строительстве выдает подобная организация. Думаю заняться этим вопросом.

Напомню, что недавно Президент России Владимир Путин сказал, что с алкоголизацией населения надо работать не запретительными, а прочими мерами. Об этом народные депутаты тоже давно говорят, что нужны также профилактические мероприятия: лечение алкоголизма, организация досуга, спорта. Вообще в республике надо разработать комплексную программу борьбы с пьянством и алкоголизмом. Она была, надо ее восстановить.

«СОБАЧИЙ» ВОПРОС.

Как известно, Якутску переданы государственные полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Исполняются они плохо, укусы людей продолжаются. Причина — городу не хватает денег. Сейчас закончился дачный сезон, много животных будут брошены на улицу. Город может содержать собак в приюте, но денег ведь на это не передали. Сейчас там содержится около 950 собак, и недофинансирование по текущему году составляет 11 млн рублей. К ноябрю месяцу выделенные деньги заканчиваются и содержать собак будет не на что. Надо срочно принимать решения, администрация города написала массу писем в департамент ветеринарии и в правительство. На письма даже не отвечают. Ситуация аховая. Буду инициировать проведение 20-21 сентября профильного комитета Госсобрания с приглашением зампреда правительства, курирующего этот вопрос, департамента ветеринарии и администрации города Якутска и решать эти наболевшие проблемы.