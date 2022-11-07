Народный ансамбль ЖДЯ стал лауреатом фестиваля

Народный ансамбль Акционерной компании «Железные дороги Якутии» стал лауреатом районного фестиваля национальных культур «Вместе»

4 ноября стал насыщенным для Народного вокального ансамбля «ЖДЯ». В 11 часов на площади у городского Дворца культуры в г. Алдане коллектив принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства. В завершение праздничного концерта ансамбль исполнил песню «Мы единое целое».

В тот же день ансамбль принял участие в ежегодном районном фестивале национальных культур «Вместе», который проводится с целью формирования толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп населения, проживающих на территории Алданского района, популяризации и сохранения самобытных национальных культур.

Фестиваль проходил в нескольких номинациях: декоративно-прикладное искусство, вокал, хореография, устное народное творчество.

Народный вокальный ансамбль «Железных дорог Якутии», открыл отделение в номинации «Вокал» среди ансамблей и дуэтов с песней «Земля моя». По итогам конкурса Народный ансамбль «ЖДЯ» завоевал диплом 1 степени в номинации «Народное пение» — ансамбли.

Поздравляем творческий коллектив АО «АК «ЖДЯ» с очередной победой!