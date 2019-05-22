Народный депутат поддерживает решение Главы Якутии по 202 постановлению

21 мая во время пресс-подхода в Усть-Янском районе Глава республики Айсен Николаев заявил, что рекомендует председателю правительства Якутии Владимиру Солодову отменить широко обсуждаемое в последнее время 202-е постановление, разработанное предыдущим составом правительства и принятое в июне прошлого года.

«Взамен этого до 1 сентября текущего года должно быть принято новое постановление, в котором будут прописаны определенные конкретные решения по каждому району. И в котором будет говориться, в первую очередь, не о сокращениях, а совершенствовании системы управления», — сказал Айсен Николаев. Ил Дархан подчеркнул, что, на его взгляд, такое решение должно быть принято правительством «для того, чтобы совершенствование бюджетной сферы шло более эффективно, в тесном взаимодействии с гражданским обществом, и чтобы жители республики, в том числе жители отдаленных улусов, чувствовали себя спокойно и защищено».

Глава Якутии отметил, что, тем не менее, «политика по уменьшению количества ненужных бюджетных учреждений и управленческого персонала в бюджетной сфере будет сохранена».

Напомним, что согласно постановлению Правительства РС(Я) №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС(Я)» разрабатывался план мероприятий по введению модельных штатных расписаний в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Новость о предстоящих изменениях в социальной сфере вызвала большой резонанс в обществе.

Комментирует член фракции «Единая Россия», заместитель председателя постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Любовь ЯВЛОВСКАЯ:

– Я поддерживаю решение нашего Главы Айсена Николаева. Здравоохранение является важнейшей частью социальной инфраструктуры, непосредственно влияющей на качество жизни населения. Уровень развития здравоохранения, качество предоставляемых медицинских услуг и их оптимальные организация и размещение наряду с другими факторами предопределяют уровень здоровья, ожидаемую продолжительность нации и другие качественные характеристики населения.

Ни в коем случае нельзя идти на такой шаг, учитывая те условия, в которых мы живем. Мы находимся в экстремальных условиях Севера, где суровая зима длится полгода. Северяне должны пользоваться качественной медициной и быть уверенными, что даже в самом маленьком селе будет работать фельдшерский пункт, где ему окажут первую медицинскую помощь.