Народные приметы на 3 января: Что можно и чего нельзя делать в этот день

Сегодня православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра

Во вторник 3 января 2023 года православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, появившегося на свет во второй половине XIII века. Родился он на Волыни в благочестивой семье. Согласно преданию, до появления на свет Петра, его матери явился во сне Господь и сообщил о предопределенности её будущего ребенка.

Когда Петру исполнилось 12 лет, он поступил в монастырь, где много времени тратил на обучение иконописанию и изучение Священного Писания. Написанные им образы раздавались братии и посетителям монастыря. Одна из его икон является чудотворной. Она получила название «Петровская».

После многолетних подвигов в монастыре, Петр решил его оставить и найти уединенное место. Он построил келью на реке Рата, и дал обет безмолвия. Впоследствии на этом месте воздвигли Новодворский монастырь.

Однажды обитель Петра посетил митрополит Максим, которому он подарил свою икону «Успения Пресвятой Богородицы». Перед святым образом святитель Максим молился до конца своей жизни.

В 1299 году митрополит Максим решил полностью оставить Киев и переехать во Владимир. Князь Юрий Галицкий был этим очень недоволен. Он хотел иметь собственного митрополита и с этой целью отправил Петра в Константинополь для посвящения. В это время (1305 г.) митрополит Максим скончался, и Петра посвятили в митрополиты всея Руси.

В первые годы правления Русской митрополией Петр испытал много трудностей. Ему приходилось часто менять место своего пребывания. За два года до своей кончины он перебралась в Москву, где попросил возвести храм Богоматери, в котором будут покоиться его мощи.

Умер святитель 21 декабря 1326 года. Его тело было погребено в каменном гробу, который он сам и сотворил.

Обычаи и традиции дня 3 января

До Рождества остались считанные дни. Люди активно готовились к празднику. В народе этот день называли Пётр Полукорм, потому что половина запасов зимнего корма для животных была уже съедена. В этот день народ «наслушивал» сусеки. Хозяин заходил в амбар и прислушивался: услышал гудение – лето сердитое будет. Ещё 3 января проверяли дно сусеков – не появились ли мыши, не гниет ли.

Чтобы в течение года не болеть, нужно было умыться ключевой водой и сказать: «Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Крестьяне делали обереги для оставшихся запасов. Чтобы зерно не тронули грызуны, поверх него крест-накрест помещали две лучины.

Чтобы защитить дом от дурного глаза на видное место клали серебряный предмет. Зачастую для этих целей использовали маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной.

Сны, приснившиеся со 2 на 3 января, являются вещими. Будущее сновидца зависит от увиденного: птица – к везению в делах;

кушать – к безденежью;

пить вино – к любовным приключениям;

обнимать кого-то – к расставанию;

кровь – к вам приедут дальние родственники;

В ночь на 3 января снятся вещие сны, но исполнятся они только в том случае, если о них кому-нибудь рассказать. Если приснился плохой и страшный сон, то его ни в коем случае нельзя рассказывать, так как он может исполниться.

Народные приметы на 3 января 2023 года

К основным приметам дня можно отнести такие:

В народе говорили, каков Пётр, таким и сентябрь будет.

3 января нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха.

Запрещается давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые предметы. Кто ослушается, того в скором времени будут ждать потери.

Много снега в этот день – к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым. Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Если снег до этого дня ещё не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Ярко-красный рассвет сулит метель.

В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что всё исполнится с точностью до наоборот.

Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег; на землю садятся – к оттепели, сидят на верхушках деревьев – к морозу.

Что можно делать

На видное место в доме нужно положить вещь из серебра — для защиты дома и всех домочадцев от нечистой силы и дурного глаза.

Чтобы грызуны не попортили оставшиеся запасы зерна, сверху на него кладут две сложенные крест-накрест лучины.

Хозяйки перебирали запасы на зиму, рассчитывали их так, чтобы хватило до следующего урожая.

Готовятся к Рождеству. Уборка, мытьё дома, подготовка продуктов и заготовка блюд. По приметам, чем больше девушка наметёт мусора, тем больше счастья у неё будет, потому выметали все углы, даже самые труднодоступные.

Следят за приметами по погоде. Ветер меняет направление по часовой стрелке — к тёплой погоде. Мороз в течение дня ослабевает — погода будет пасмурная и снежная. Какая погода сегодня, такая будет и в сентябре. Снег — плодородное лето. Ярко-красный рассвет — к метели. Вороны в воздухе вьются — скоро пойдёт снег. Сильная вьюга или пурга — зима затянется.

Продолжается Рождественский пост. В эти дни проходит предпразднество Рождества Христова. Полагается строгий пост, верующие соблюдают сухоядение.

Человек, родившийся в этот день, будет очень хозяйственным. Такие люди любят то место, в котором родились, им лучше не переезжать очень далеко, так как именно на своей земле они смогут добиться всего, что только пожелают. Наделены такими качествами, как бережливость, целеустремлённость, амбициозность, решительность, упрямство и упорство, постоянное стремление к самосовершенствованию.

Чего нельзя делать

На видное место в доме нужно положить вещь из серебра — для защиты дома и всех домочадцев от нечистой силы и дурного глаза.

Чтобы грызуны не попортили оставшиеся запасы зерна, сверху на него кладут две сложенные крест-накрест лучины.

Хозяйки перебирали запасы на зиму, рассчитывали их так, чтобы хватило до следующего урожая.

Готовятся к Рождеству. Уборка, мытьё дома, подготовка продуктов и заготовка блюд. По приметам, чем больше девушка наметёт мусора, тем больше счастья у неё будет, потому выметали все углы, даже самые труднодоступные.