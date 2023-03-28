Народные приметы на 28 марта: Не делайте этого, если не хотите стать нищим и больным

Запреты, суеверия и традиции праздника.

По народному календарю 28 марта отмечается Александров день. Наши предки в этот день ожидали прилет первых чаек, которые предвещали весеннее тепло и скорое начало ледохода. В этот день вспоминают иерея Александра Сидского, жившего в третьем веке в Сиде.

Что можно делать в Александров день:

Самый удачный период для обследования своего организма. В этот день стоит взяться за свое здоровье и обойти врачей. Предки 28 марта ходили к знахарям за новыми лечебными травами, которые развешивали по дому, заваривали из них чаи и делали настойки, чтобы укрепить свой иммунитет.

Обязательно проведите в доме генеральную уборку. Необходимо избавиться от вещей, которые просто занимают место в шкафу, и от ненужной макулатуры. Это поможет очистить негативную энергетику в помещении.

День идеально подходит для продумывания новых бизнес-планов и создания проектов, так как идеи в этот день будут возникать креативнее, чем обычно.

Рекомендуется 28 марта посетить храм и помолиться за здоровье родных и близких. Лучше сделать это до обеда.

Если в вашем доме есть птицы или вы подкармливаете пернатых с балкона, следует обновить им кормушку или убрать в клетке. Народ верил, что птицы – вестники блага, поэтому они точно ответят добром на добро.

Чего нельзя делать в этот день:

Не стоит отправляться в путешествие или в дальние поездки, так как в дороге могут произойти проблемы, решить которые будет непросто.

Ни в коем случае не вступайте в ссоры и не создавайте конфликтов, иначе негатив может привести к болезням.

Запрещено употреблять спиртные напитки и устраивать шумные застолья, потому что развлечения в этот день не положены. Высшие силы накажут за непослушание чередой неудач.

Не самый лучший день для денежных переводов и больших покупок, предки верили, что финансовые сделки могут привести к нищете.

28 марта не разрешается употреблять в пищу птицу. Это может караться большим несчастьем.

Приметы 28 марта

Громко чирикающие воробьи – к солнцу и ясному небу. Если человек увидит скворца, значит весна уже у крыльца. Если прилетела чайка – скоро пойдет лед. Прилет жаворонка – к теплу, купающиеся в воде чайки – к дождю. Яркий закат 28 марта сулит череду дождливых дней.

Чтобы в этот день человека не сглазили, ему нужно до самого заката ходить с булавкой на одежде или двумя перстнями. Увидеть в ночь на 28 марта ангела во сне – добрая примета, такой сон гарантирует долголетие.