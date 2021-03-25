Народные мастера прошли по центру Чурапчи

В Чурапчинском улусе торжественно отметили День работника культуры и День народного мастера. Деятели культуры, искусства, народные мастера, общественность прошли в праздничном шествии в национальных костюмах по центральным улицам села Чурапча.

«В Чурапчинском улусе высоко ценят и уделяют должное внимание вопросам сохранения и развития культурного наследия народов. Особый вклад вносят наши сотрудники культуры, народные мастера, которые несут важную социальную миссию – сохраняют и приумножают уникальное культурно-историческое наследие родной земли, величие родного языка и литературы, укрепляют традиции и духовности. Отрадно, что такое мероприятие проходит в День образования Чурапчинского улуса», — подчеркнул Андрей Ноговицын.

Шествие завершилось на главной площади грандиозным осуохаем.

Также в культурном центре «Айылгы» представлена выставка-конкурс народных мастеров Чурапчинского улуса.

Напомним, что 25 марта отмечается 91 год со дня образования Чурапчинского улуса.