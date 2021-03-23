Народные мастера поборолись за 200 тысяч рублей

Подведены итоги XI Республикой выставки народных художественных промыслов «Якутия мастеровая». Победителями стали мастера-кукольники, создавшие работы по мотивам произведения «Тыгын Дархан» В.С. Яковлева – Далан. Всего в выставке приняли участие 330 начинающих и народных мастера Якутии из 23 улусов. По итогам выставки единогласным решением компетентного жюри Гран-при присудили коллективной работе «Тыгын Дархан», созданной по мотивам романа народного писателя В.С. Яковлева – Далан. Первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин торжественно вручил сертификат на сумму 200 000 рублей руководителю проекта Каролине Парфеновой. Отметим, что посетители выставки могли посмотреть избранные изделия таких художественных промыслов как национальный костюм, национальное шитье, лоскутное шитье, резьба по кости, резьба по дереву, ювелирное дело, кузнечное дело, обработка бересты, плетение из конского волоса, кукольное дело, керамика, вышивка бисером.

Фото: Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Источник: Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

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