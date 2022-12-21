Народные депутаты принимают участие в IV съезде юристов республики

Тема IV Съезда юристов Якутии — сохранение и защита традиционных культурных и духовных ценностей, закрепленные в Указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Свои приветствия юристам Якутии направили Глава республики Айсен Николаев, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев, Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Одной из основных задач съезда юристов республики определена консолидицая и объединение деятельности юристов на эффективное решение задач по сохранению и укпреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Съезд задаст ориентиры для дальнейшей профессиональной деятельности юристов, будь то нормотворчество, правоохранительная, судебная работа», — говорится в приветствии Глава республики Айсена Николаева.

В приветственном слове спикер парламента Якутии Алексей Еремеев отметил, что постоянное совершенствование законодательства, укрепление основ государственности, повышение правовой защищённости наших граждан во многом зависит от компетентности юристов-правоведов. Для выполнения этих важных задач необходимы глубокие профессиональные знания, постоянное самосовершенствование, упорный и кропотливый труд.

«Сегодня юридическое сообщество республики обладает мощным экспертно-аналитическим и кадровым потенциалом, позволяющим эффективно решать вопросы укрепления правопорядка и правовой культуры в обществе, принимать активное участие в консультационной, научно-просветительской и образовательной деятельности, в реализации значимых проектов в общественно-политической жизни», — подчеркнул спикер парламента.

В работе IV Съезд юристов Республики Саха (Якутия) принимают участие народные депутаты республики, председатель комитета Ил Тумэна по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев, председатель комитета парламента по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев, заместитель председателя по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Александр Кошуков.

Сергей Степашин в обращении процитировал слова Президента нашей страны Владимира Путина «главная задача судейской системы — это защита прав человека».

«Из этой логики должна исходить работа ассоциации юристов. Тем более, страна переживает непростое время: специальная военная операция, беспрецедентное давление и санкции со стороны мировой, так называемой, правовой системы. Оказание юридической помощи тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг и их семьям. Думаю, что здесь наша Ассоциация юристов не должна стоять в стороне», — отметил он.

IV Съезд юристов Якутии продолжит работу 22 декабря.