Народные депутаты принимают участие в формировании бюджета республики

В Ил Тумэне 6 июля 2020 года состоялось рабочее совещание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации с участием представителей Министерства экономики и Министерства финансов РС(Я), в котором парламентарии ознакомились с оценочным прогнозом социально-экономического развития Якутии и предварительными параметрами государственного бюджета. В совещании принял также участие председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Петр ГОГОЛЕВ.

Как сообщил председатель комитета Юрий НИКОЛАЕВ, рабочее совещание проводится в целях ознакомления депутатского корпуса с предварительным прогнозом социально-экономического развития Якутии, основными параметрами государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и Инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с уточненными сроками рассмотрения и утверждения Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проекта бюджета согласно Закону «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», а также с согласованием с Министерством финансов Российской Федерации основных параметров проекта бюджета субъекта Российской Федерации, предполагается, что проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов будет рассматриваться в первом чтении в сентябре. Напоминаем, что в ходе XVI (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 23 апреля 2020 года народные депутаты внесли изменения в Закон «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», в котором узаконили процедуру «нулевого чтения», предполагающую предварительные консультации Правительства Республики Саха (Якутия) с органом законодательной власти до официального внесения проекта закона о государственном бюджете.

Первый заместитель министра экономики Данил САВВИНОВ представил предварительный оценочный прогноз социально-экономического развития Якутии. Прогноз социально-экономического развития региона будет дорабатываться с учетом прогнозных показателей развития страны.

В целом, как отметил Данил Саввинов, в первом полугодии текущего года ожидается снижение ВРП Якутии на 9%, что обусловлено снижением промышленного производства на 7,9%: снижение добычи алмазов и угля. Вместе с тем происходит рост добычи нефти (12,8%), золота (4,7%), угля (6,3%). Индекс промышленного производства на 2020 год прогнозируется на уровне 101,1%. Оценивается снижение размера ВРП до 99,4%. Объем инвестиций в основной капитал по сравнению с прошлым годом снизился почти в два раза. Инфляция по прогнозу на 1 июня составит 4%, по итогам года — 3,4%. В текущем году безработица вырастет до 8,8%, для сравнения, 6,9% было в 2019 году. По оценке на 2020 год средний трудовой доход составит 65 тыс. 69 руб. Реальные располагаемые денежные доходы составят 98,7%, реальный уровень зарплаты 100% к уровню 2019 года.

Министерство экономики РС(Я) рассматривает два варианта. Базовый сценарий предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, Плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики Республики Саха (Якутия). В 2020 году предполагается формирование среднегодовой цены на нефть Urals на уровне 40$ при умеренно низких темпах роста мировой экономики. Курс доллара в среднем составит 69,8 рублей. Консервативный сценарий основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении экономики страны и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В 2020 году вариант предполагает формирование среднегодовой цены на нефть Urals на уровне 38$, курс доллара в среднем составит 70,4 рублей.

После падения в 2020 году, как сообщил первый заместитель министра экономики, к концу 2021 года планируется восстановить темпы экономического роста. Рост составит 3,5% к уровню 2020 года. В среднесрочной перспективе ожидается рост добычи нефти, газа и угля, в связи с выходом на производственную мощность новых инвестиционных проектов. Планируется сокращение добычи алмазов до 22,9 млн. карат начиная с 2022 года. Для сравнения в 2019 году было добыто 34,3 млн. карат.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике в 2020 году составит 76 тыс. 338 руб, в 2021 году — 80 тыс. 582 руб.

Народные депутаты Виктор ФЕДОРОВ, Нюргуяна ЗАХАРОВА, Иван ДАНИЛОВ, Яков ЕФИМОВ, Гаврил ПАРАХИН, Петр ГОГОЛЕВ, Виктор ГУБАРЕВ, Алена АТЛАСОВА, Виктор ГУБАРЕВ, Владимир ЧИЧИГИНАРОВ, Феодосия ГАБЫШЕВА задали уточняющие вопросы докладчику. Депутаты предложили уточнить прогнозируемый вклад отраслей и промышленных предприятий в ВРП, в том числе представить вклад в денежном выражении, учитывать отдельно рост креативного кластера и сферы IT, поинтересовались о социальной направленности прогноза, о прогнозируемых параметрах безработицы и бедности. По словам первого заместителя министра экономики, проект плана по борьбе с бедностью имеется, он будет корректироваться с учетом новых реалий. Парламентарии также интересовались реализацией национальных проектов и кадровой потребностью экономики Якутии.

Далее первый заместитель министра финансов Павел БАГЫНАНОВ рассказал о формировании проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Павел Багынанов ознакомил парламентариев с изменёнными сроками рассмотрения бюджета. Докладчик остановился на факторах, влияющих на формирование доходной части региональных бюджетов. Так, начиная с 2022 года резиденты территорий опережающего развития будут платить минимальные налоги до 10% вместо ранее применяемой нулевой ставки. С 2023 года грядут изменения в договорах консолидированной группы налогоплательщиков. Кроме того, Правительство учитывает макроэкономическую ситуацию, в том числе сокращение добычи и продажи алмазов. Прогнозные суммы дотаций из федерального бюджета составят в 2021 году 42 млрд. 88 млн., в 2022 году – 52 млрд.579 млн., в 2023 году — 52 млрд.579 млн.

Первый заместитель министра финансов рассказал также о финансирования первоочередных бюджетных обязательств региона в части заработной платы, социальных выплат, софинансирования программ переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения детей-сирот жильем и др. По словам докладчика, на первоочередные социальные расходы в 2021 году необходимо 202 млрд. 780 млн. руб. Финансирование из федерального бюджета будет уточняться в рамках второго чтения при доведении лимитов объемов дотаций.

Народные депутаты Нюргуяна Захарова, Иван Данилов, Гаврил Парахин, Виктор Губарев, Алена Атласова, Виктор Губарев, Елена ГОЛОМАРЕВА, Андрей НАХОДКИН задали уточняющие вопросы докладчику и предложили учесть некоторые приоритетные направления при формировании проекта бюджета.

Первый заместитель министра экономики Данил САВВИНОВ представил информацию о формировании Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Как сообщил докладчик, в приоритетном порядке будут рассматриваться инвестиционные проекты, требующие софинансирования со стороны республиканского бюджета и объекты незавершенного строительства.

В завершение рабочего совещания Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев отметил, что предварительное обсуждение проекта бюджета входит в практику работы парламента и свидетельствует о партнерских отношениях между исполнительной и законодательной ветвями власти. Председатель парламента поставил задачу парламентариям принять участие в формирование проекта бюджета по своим направлениям. Народные депутаты проведут работу с исполнительными органами для определения приоритетов госпрограмм и в кратчайшие сроки внесут свои предложения.