Народному художнику Якутской АССР — 80 лет

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) поздравляет Максима Максимовича с этой замечательной датой. Желаем Вам неиссякаемого источника вдохновения, творческих успехов, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!

Павлов М.М. родился 15 марта 1942 г. во II Алданском наслеге Алексеевского района ЯАССР. Окончил скульптурное отделение Алма-Атинского художественного училища им. Н.В. Гоголя (1968).

После учебы проработал 13 лет преподавателем в Якутском художественном училище. В 1981-1985 гг. работал главным художником Якутских художественных мастерских Худфонда РСФСР, в 1992-1994 гг. – главный художник Всемирного музея мамонта в Якутске.

Основные произведения: резьба по кости «Арканщик» (1969); «С рыбной ловли», «Василий Манчары» (1974); «Борцы», «Рыбаки Индигирки», «Первый трактор» (1981); «Чорон» (1994); станковая скульптура: «Портрет охотника» (1966); «Северянка» (1967, мрамор); «Материнство» (1975, терракота); «Мамонт», «Лошадь», «Бык» (1973, 1974, гранит, металл); «Рысь» (1973, дерево); «Первые шаги», «Глухарь», «Натюрморт» (1976, рельеф, дерево); «Тихий разговор» (1977, дерево); «Бык» (камень), «Мамонт», «Якутская лошадь» (1977, объемная резьба, камень), «Портрет дочери» (1978, дерево)»; «Портрет Лены Тартыевой. БАМ» (1979, искусственный камень); триптих «Солдаты революции» (1980, дерево); «Встреча» (1990, дерево); монументальная скульптура: мемориальный комплекс «Память о центросибирцах» (1976, бетон. Медь, Олекминск, арх. И. Слепцов), памятники, искусственный камень: Д.А. Петрову, кавалеру Славы (с. Ытык-Кюель, 1985); Ф. Малгиной, матери пяти сыновей, погибших в войне (1985, с. Баяга Таттинского улуса); павшим воинам (с. Хатассы, 1990); Кытанах Чурапчинского улуса (2000; арх. Н.С. Андросов), писателям-реалистам Кулаковскому, Софронову, Неустроеву (с. Ытык-Кюель, 1990); Героям Советского Союза Красноярову (1995), Кульбертинову, Протодьяконову, Лебедеву, Захарову на площади Победы (Якутск, 2000). Мемориальные доски и надгробные памятники писателям Якутии Н.Е. Мординову-Амма Аччыгыйа, А.И. Софронову, Н.Д. Неустроеву (2000, гранит, мрамор) и др.

Участник республиканских художественных выставок с 1967 г. Принимал участие в зональных, всероссийских и всесоюзных выставках: Уфа (1972), Улан-Удэ (1969, 1974, 1979), Владивосток (1967, 1974), Ленинград (1972), Целиноград, Фрунзе (1982), Чита (1980), Москва (1972-1977, 1981, 1982, 1990), Якутск (1990, 1993) и др.

Зарубежные выставки: выставка якутской графики по городам ГДР и ЧССР (1974, 1975), международные выставки-ярмарки в Монреале (1981), Бухаресте (1984), Лейпциге (1985), «Изобразительное искусство Якутии» в Улан-Баторе (1985), выставка экспонатов Всемирного музея мамонта (Париж, 1994). (Энциклопедия культуры и искусства Якутии. – Якутск, 2011. – Кн. 1 – С. 363).