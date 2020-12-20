Народное голосование: выбираем лучший рисунок

Завершился приём электронных заявок на участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Открой Арктику!». До 24 декабря 2020 года каждый может проголосовать за понравившийся рисунок и определить победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития России.

За 27 дней заявочного этапа конкурса организаторы получили 8195 рисунков от 7232 юных авторов. Работы приходили из всех регионов России, а также из-за рубежа. Следующий этап – отбор 100 рисунков финалистов, из которых экспертное жюри определит 11 победителей конкурса.

«Говоря о темах и персонажах, которые вдохновили детей на творчество, абсолютная “звезда” – белый медведь, далее идут милые котики, птицы-тупики и другие арктические животные. Благодаря конкурсу многие ребята познакомились с арктической экосистемой, осознали ее хрупкость и ускользающую красоту. Не сомневаемся, что этот опыт повлияет на формирование у подрастающего поколения ответственного и экологичного отношения к окружающему миру», – отметил Дмитрий Лидковский, директор Информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Много работ посвящено истории освоения региона, деятельности человека в нем и будущему Арктики.



Конкурс «Открой Арктику!» организован Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Информационно-аналитическим центром Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.