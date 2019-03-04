Заканчивается народное голосование — Кто из президентов Якутии самый уважаемый?

Сегодня заканчивается фантастически успешное голосование — кто самый уважаемый и любимый экс-президент Республики Саха (Якутия)?
Может это соратник Бориса Ельцина Михаил Николаев?
Или же реформатор конституции Вячеслав Штыров?
Либо — борец за трезвость Егор Борисов?
Проголосовать за любимого президента Республики Саха (Якутия) можно до конца понедельника 4 марта 2019 года! (голосование стартовало 21 февраля).
В данный момент пользователи интернета проголосовали в самом честном голосовании Якутии более ста тысяч раз!
В данный момент в лидерах — Михаил Николаев, а в отстающих — Вячеслав Штыров и Егор Борисов. Может к концу дня эта картина изменится?
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