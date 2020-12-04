Народная артистка России восхищена

«Это уникальный эпос. Безумно красивый и эстетически выдержанный», — народная артистка России Светлана Дружинина о якутском фильме «Тыгын Дархан»

3 декабря в Великом Новгороде стартовал XIV Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». Открытие фестиваля, посвящённого 75-летию Великой Победы, приурочили ко Дню неизвестного солдата. Фестиваль продлится до 7 декабря, кинопоказы будут проходить на 16 площадках в разных городах и сёлах Новгородской области с наполняемостью залов не более 25 процентов, а некоторые в онлайн-формате.

Конкурсную программу открыл якутский фильм «Тыгын Дархан». В программу фестиваля также вошли «Стрельцов» Ильи Учителя, «Я подарю тебе победу» Арсена Агаджаняна, «Про Лёлю и Миньку» Анны Чернаковой, «От печали до радости» Эдуарда Парри, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Подольские курсанты» Вадима Шмелева и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Ленты будут оценивать мэтры и эксперты отечественного кинематографа во главе с народным артистом РСФСР Александром Михайловым. Вне конкурса также покажут фильмы прежних лет, в том числе предыдущую работу Никиты Аржакова «Журавли над Ильменем».

Один из самых амбициозных проектов в истории якутского кинематографа зрителям представили режиссер Никита Аржаков, народный писатель Якутии Василий Васильев – Харысхал, художник-постановщик Пётр Бояркин и исполнитель главной роли Ньургун Бэчигэн. «Мы рады присутствовать на таком большом, грандиозном фестивале исторических фильмов, проходящем на священной новгородской земле, откуда началась Великая Русь. Наш фильм был создан при финансировании нашей республики, под личным патронатом Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева. Ещё раз хочу выразить большую благодарность и признательность. Мне кажется, увидев этот фильм, вы должны все понять, насколько велика Россия в своём многообразии», — сказал Никита Аржаков.

От имени руководства республики организаторов и участников фестиваля поприветствовал заместитель Постоянного представителя Якутии при Президенте России Юрий Кравцов.

Зрители восторженно приняли фильм. «Это уникальный эпос. Безумно красивый и эстетически выдержанный, потрясающе красивый главный герой. Это такой сумасшедший объём, такой тяжелейший труд! Эту картину надо пересматривать и пересматривать», — сказала президент фестиваля «Вече», народная артистка России Светлана Дружинина после просмотра ленты.

В этот же день якутские кинематографисты и сотрудники Постоянного представительства Якутии при Президенте России посетили памятники воинам-якутянам в Старорусском районе Новгородской области и возложили цветы к братской могиле воинов-якутян на берегу озера Ильмень.