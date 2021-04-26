Народ высоко оценил творение юной художницы из Якутии

Рисунок юной художницы стал одним из лучших по результатам онлайн-голосования за работы участников конкурса «Мои герои большой войны».

На сайте московского Музея Победы было размешено более 10 тысяч произведений участников всероссийского конкурса, организаторами которого стали фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией при поддержке компании «Киноцентр».

Работа 17-летней Лидии ИВАНОВОЙ из Якутии заняла 2-е место в номинации «Приз зрительских симпатий» в возрастной категории 15-17 лет. Школьнице вручат призы от Музея Победы — именной сертификат и увлекательную онлайн-экскурсию по новой экспозиции!