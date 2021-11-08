08.11.2021
13:10
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Происшествия

Наркоторговцы из Камчатки пытались наладить сбыт в Якутске

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех граждан —  жителей г. Петропавловск-Камчатский и г. Якутска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного  п.п. «а», «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере в составе организованной преступной группы), один из них также в совершении преступления по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия один из обвиняемых, являясь участником преступного сообщества, прибыл в г. Якутск из Камчатского края. Получив по прибытию отправленную другими членами преступного сообщества из г. Москва посылку с наркотическими средствами, поместил их в крупные тайники на территории г. Якутска.

Наркотические средства с указанных тайников получены другими обвиняемыми, действовавшими в составе организованной преступной группы, для распространения на территории г. Якутска.

Вместе с тем свой преступный умысел по сбыту наркотиков обвиняемые не смогли довести до конца, в связи с задержанием в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. 

Уголовное дело расследовано Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия).  Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ
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