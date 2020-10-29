Наркологи: Чтобы не случилось беды с ребенком

​Сегодня врачи ЯРНД Валерий Алексеев, Семен Большаков и Виктория Филиппова делятся рассказом своего пациента, наркомана с многолетним стажем. Это молодой человек тридцати лет, который уже имеет синдром зависимости и судимость в связи с употреблением наркотиков.

Впервые я попробовал травку, когда мне было 16 лет. Меня угостили старшие ребята. В то время я даже не знал, что это наркотик, со мной были мои друзья, они тоже попробовали. После употребления сильного ожидаемого эффекта я не почувствовал, но осталось мнение, что есть наркотики и после употребления их должен быть эффект опьянения. И я жил с этим интересом, мы часто разговаривали об этом с друзьями, и по истечении некоторого времени мне предложили еще раз попробовать. После этого раза я почувствовал эффект наркотиков, мы так же употребляли через курение. В то время я даже и не думал, что все это наше «баловство» приведет к тем последствиям, которые уже произошли, к большому сожалению. После первого раза у меня появился интерес к наркотику, после второго мне уже понравилось чувство одурманенности, появилось желание вновь почувствовать это состояние. Наверное, вот с этого момента я уже стал наркоманом, именно тем наркоманом, который ищет наркотики для повторного употребления, а не когда меня привлекли к уголовной ответственности или установили диагноз наркомания. Через некоторое время я уже перешел на другие виды наркотиков, этого уже невозможно было избежать.

За все это время у меня умерло больше сорока знакомых, в основном из-за передозировки, шесть раз я сам пытался их «откачать», делал все возможное, что мне подсказывала одурманенная голова.

Я не виню в этом тех, кто распространяет, мы сами неосознанно выбрали этот свой путь, сломали свою жизнь. Если б нас не было, кому они могли продавать дурь!

Наверное, все мои проблемы были в моей семье, я в детстве очень боялся что-либо открыто сказать своим родителям, боялся, что неправильно что-то скажу и мне опять влетит, получу по голове, а у родителей своих проблем было много, они постоянно были заняты, много работали, а я что, учился, приходил домой, сам чем-то занимался… Когда немножко повзрослел, играл во дворе, знакомился с другими ребятами. Как уже говорил, мои родители много работали, у них высшее образование, алкоголь не употребляют, они хотели во мне видеть идеального ребенка, отличника, спортсмена, послушного мальчика из какого-то фильма, как в народе говорят, сына подруги матери. А я был совсем другим, обычным мальчиком, хотел много играть, беседовать, играть с папой, быть больше времени с отцом, что-то вместе делать, чтобы у нас была своя какая-то тема, может быть, тогда у меня и у нашей семьи была бы совсем иная судьба.

Мнение психолога: В данной семье придерживались авторитарного стиля воспитания, родители подавляли инициативу ребенка, требовали высоких результатов, не интересовались личным мнением ребенка, не признавали его права, подавляли. Решали внутрисемейные конфликты методом «кнута и пряника», используя физическое и психическое (моральное) наказание за любые проступки. В результате мы видим последствия, когда в подростковом возрасте авторитет родителей потерян, и ребенок нашел его вне дома, в лице старших ребят, употребляющих наркотики.

Суть подросткового кризиса составляют свойственные этому возрасту подростковые поведенческие реакции. К ним относится реакция эмансипации, которая представляет собой тип поведения, посредством которого подросток старается высвободиться из-под опеки взрослых, их контроля. Это проявляется в отказе от выполнения общепринятых норм, правил поведения, обесценивании нравственных и духовных идеалов родителей. Чрезмерный контроль над поведением, наказание путем лишения минимальной свободы и самостоятельности обостряют подростковый конфликт и провоцируют подростков на крайние меры, что мы видим в случае с этим молодым человеком. К сожалению, часто бывает, когда родители, сами того не понимая, наносят вред своим детям.

Комментарий врачей-наркологов: Существует мнение, что наркотиков и наркопотребителей в нашей республике нет или есть, но в очень малых количествах, и это не наши знакомые или тем более родственники. По распространенности среди населения лица, употребляющие наркотические средства, уступают по численности употребляющим алкоголь, но все же они есть, и не в малых количествах. Цифры ужасающие, и они растут, это связано с улучшением работы по выявлению наркозависимых.

За последние три года число злоупотребляющих наркотическими средствами заметно выросло, что говорит о доступности и распространении наркотических средств. Показатель распространенности в расчете на 100000 жителей составляет: за 2017 год – 70,9; за 2018 год – 71,4; за 2019 год -73,4, ​ По выявленным наркотическим средствам преобладают синтетические виды, которые вызывают быстрое привыкание, и приводят к необратимым изменениям, как физическим, так и психическим, также приводят к случаям передозировки с летальным исходом.

Рекомендации родителям: