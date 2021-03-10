Нарезное оружие якутянина направлено на экспертизу

Сотрудниками уголовного розыска Отделения МВД России по Булунскому району был выявлен факт незаконного хранения охотничьего нарезного оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 36-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью местный житель, незаконно хранил и использовал нарезное огнестрельное оружие – карабин СКС калибра 7,62 мм., а также патроны к нему. Оружие было изъято и направлено на исследование в криминалистический центр.

Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».