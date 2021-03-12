Нардеп из Якутии назвал основную причину отставания развития Дальнего Востока

Транспортная недоступность, не только относительно остальной части России, но и внутри Дальневосточного Федерального округа, является одной из основных причин торможения роста. Об этом заявил депутат «Ил Тумэн» (Госсобрания Республики Саха (Якутия)) от «Справедливой России» Юрий ГРИГОРЬЕВ, комментируя поручение президента В. ПУТИНА правительству разобраться, почему не удалось добиться намеченных показателей в развитии макрорегиона.



Депутат указал, что ДФО – это почти половина всей территории страны (41%) с колоссальными расстояниями, которые в реалиях отсутствия транспортной инфраструктуры не позволяют местному населению путешествовать даже внутри родного региона.





«Внутри Дальний Восток разорван. Многие жители Якутии никогда не были, например, на Камчатке, многие сахалинцы никогда не были в Якутии. Да что там в Якутии – многие жители Сахалина никогда не были на Курилах.» – констатировал депутат.

Дальневосточники не ездят к соседям из-за высоких затрат на транспортные расходы. Даже внутри своих регионов люди не могут перемещаться. Из арктических районов до Якутска билет на самолет, т.е. на единственный вид транспорта в отдаленных районах Якутии, стоит 35 тыс. рублей – в одну сторону, билет в Адлер стоит от 20 тыс. рублей. Получается, чтоб поехать к морю семье из 3-х человек, нужно потратить 330 тыс. рублей лишь на проезды.



Григорьев подчеркнул, что большинство дальневосточников не может позволить себе поехать в отпуск к теплому морю, не говоря уже о других регионах страны. Недостаток солнечного света, фруктов и овощей негативно сказывается на здоровье даже взрослых, не только детей. Какой родитель захочет растить ребенка в таких условиях? Но это является повседневной реальностью среднестатистического дальневосточника.



По словам депутата, депрессивные настроения являются одной из первопричин массового оттока населения с Дальнего Востока.

«Транспортная недоступность – лишь одна из причин неразвитости ДФО, но она одна из главных. Не стоит забывать и о том, что Дальний Восток – это граница. А граница государства не должна проходить по безлюдной местности», – пояснил Григорьев.

Невозможность выехать за пределы населенного пункта проживания тоже не приносит массу положительных эмоций.



Хочется отметить, что местное население не видит пользы министерства по развитию Дальневосточного федерального округа, которое продолжает работать с 2012 года. Им было поручено совершить экономический прорыв в развитии Дальнего Востока. Но за почти десятилетие деятельности, министерство не принесло никакой практической пользы. Жители региона неоднократно требовали упразднить бесполезное министерство и перестать тратить на его содержание народные деньги.