Напуганную якутянку лишили денег

65-летней нерюнгринке под видом сотрудника банка позвонил мошенник и сообщил, что с её карты неизвестные пытаются похитить денежные средства и необходимо срочно перевести все средства в специальную банковскую ячейку, чтобы их сохранить, а затем их якобы вернут обратно на её карту. Для этого лжеспециалист попросил её назвать номер банковской карты, три цифры с обратной стороны карты (CVC/CVV-код) и коды из смс-сообщений, которые поступят ей на телефон. Испуганная женщина от волнения продиктовала все требуемые данные, в результате чего с её карты злоумышленники похитили 198 940 рублей.

Уважаемые граждане! Только мошенники сообщают по телефону о совершении мошеннических действий с вашими счетами. Чтобы не попасть на их уловки, в подобной ситуации следует сразу прервать разговор и перезвонить на «горячую линию» вашего банка, чтобы убедиться, что с вашими сбережениями всё в порядке.