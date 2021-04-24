Напуганная пенсионерка оформила кредит для… мошенников

57-летняя жительница г.Нерюнгри рассказала сотрудникам полиции, что ей поступил звонок с незнакомого номера.

Звонившая представилась сотрудником банка и сообщила женщине, что на её имя мошенники подали заявку на оформление кредита в сумме 950 000 рублей, а чтобы деньги не достались третьим лицам, ей нужно пойти в банк и оформить другой кредит, после чего перевести заемные денежные средства на номера телефонов, которые она ей продиктует.

Следуя инструкциям аферистки, потерпевшая взяла кредит, отправилась к банкомату и несколькими операциями перевела 170 730 рублей. После этого лжесотрудница банка сказала, что ей вышлют новый лицевой счёт, и завершила разговор. Когда потерпевшая решила уточнить что с её деньгами, то уже не смогла дозвониться до псевдоспециалиста банка и поняла, что стала жертвой мошенников.