Напряженная и бескомпромиссная борьба за Кубок Стерха

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» выступила генеральным спонсором республиканского отборочного турнира «Кубок Стерха» по волейболу среди юношей и девушек 2006-2007 г.р, организаторами которого являются Федерация волейбола Республики Саха (Якутия) и МБУ ДО ДЮСШ-6 «Стерх».

Данный турнир проведен 8-9 октября 2022 года в спортивном зале ДЮСШ-6 «Стерх» в г. Якутске и стал республиканским отборочным соревнованием на Дальневосточный этап Первенства ОАО «РЖД» «Локоволей-2022» и на Первенство Дальневосточного федерального округа.

В течение двух дней состязались 12 команд юношей (Амгинский, Горный, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Чурапчинский, Хангаласский улусы и г. Якутск) и 12 команд девушек (Амгинский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Чурапчинский и Хангаласский улусы, гг. Мирный, Нерюнгри и Якутск).

Все игры прошли в напряженной и бескомпромиссной борьбе, команды показали стремление к победе. Среди девушек «Кубок Стерха» завоевала команда из Чурапчинского улуса (тренер Оконешникова С.), на второе место поднялась команда из г. Мирного (тренер Л.Непша) и третье место заняли хозяйки турнира ДЮСШ-6 «Стерх» (г. Якутск) (тренер В.Нестерева). Среди юношей «Кубок Стерха» в упорной борьбе достался команде из Намского улуса (тренер А.Жерготов), ребята из Амгинского улуса (тренер А.Капитонов) заняли второе место и на третьем месте команда из Таттинского улуса (тренер И.Турнин).

В награждении команд-победителей и призеров, а также лучших игроков принял участие заместитель генерального директора по стратегическому развитию – руководитель Представительства АО «АК «ЖДЯ» в г. Якутске Алексей МЕСТНИКОВ. Он приветствовал участников волейбольных баталий от имени руководства и коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и отметил необходимость дальнейшего развития волейбола в республике.

«В ЖДЯ приветствуется активный образ жизни и занятия спортом не только внутри трудового коллектива, но и на протяжении многих лет направляются средства на проведение спортивных мероприятий различного уровня, в том числе на развитие детско-юношеского спорта» — сказал Алексей Местников.

Он пожелал финалистам достойно и результативно выступить на ежегодном Дальневосточном этапе Первенства ОАО «РЖД» «Локоволей-2022» и на Первенстве Дальневосточного федерального округа.

Турнир прошел на высоком организационном уровне и стал настоящим праздником для юных спортсменов-волейболистов.

ОО «Федерация волейбола Республики Саха (Якутия)» выразила огромную благодарность руководству АО «АК «Железные дороги Якутии» и лично генеральному директору Василию Шимохину за поддержку развития детско-юношеского спорта и оказанную финансовую помощь.

Сборные команды республики по волейболу среди девушек и юношей 2006-2007 гг. рождения примут участие в соревнованиях Дальневосточного этапа Первенства ОАО «РЖД» «Локоволей — 2022», который пройдет с 20 по 23 октября т.г. в г. Хабаровске. Организаторами турнира «Локоволей» являются компания ОАО «РЖД», волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) и женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининградская область).

В период с 26 ноября по 1 декабря т.г. в г. Лесозаводске Приморского края состоится Первенство Дальневосточного федерального округа.