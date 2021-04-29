Напоминание охотнику

Наступает долгожданный сезон охоты для жителей Якутии

Как провести это время с удовольствием и без нарушений?



Согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия)» в мае на территории республики будет разрешена весенняя охота на болотно-луговую и водоплавающую дичь.



В этой связи хотим напомнить любителям охоты об основных требованиях законодательств и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в сфере оборота оружия и охоты.

Охотник во время охоты должен иметь с собой:

1) охотничий билет;

2) лицензию на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов;

3) разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия

К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами.

При осуществлении охоты запрещается: нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах, летательных аппаратах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием

Необходимо помнить! Если владелец оружия на время поездки на природу решил взять с собой оружие, то оно должно находиться в состоянии транспортирования, т.е. быть «в чехле, кобуре, специальной упаковке или упаковке производителя».

Самым частые нарушения

Несвоевременное продление разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Срок продления разрешения и составляет от трех до одного месяца до окончания срока действия разрешения.

Также граждане нарушают сроки постановки на учет оружия при смене места жительства и при покупке огнестрельного оружия.

В случае изменения места жительства необходимо в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства обратиться с заявлением о постановке оружия на учет.

Новоприобретенное огнестрельное оружие подлежит регистрации в ОЛРР в двухнедельный срок со дня его приобретения.

При смене любых паспортных данных (смена фамилии, имени, отчества) владельцам необходимо обратиться в ОЛРР для переоформления разрешительных документов на оружие, также в 2-недельный срок.

Особенности перемещения оружия

Перевозка оружия и патронов по территории страны осуществляется юридическими лицами (перевозчиками) на основании договора, у которых есть соответствующее разрешение (п. 72 Правил).

Например, передача перевозчику оружия при использовании воздушного транспорта. Так что стоит запомнить, что владелец оружия самостоятельно его либо носит, либо транспортирует.

Транспортирование оружия и патронов осуществляет сам владелец (пешком, на общественном транспорте или на транспортном средстве) по территории страны на основании лицензии на покупку, либо разрешения на хранение или хранение и ношение, но не более 5 единиц оружия и до 1000 патронов (п. 77 Правил).

Транспортирование оружия производится в чехле, кобуре или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.

Если оружия более 5 единиц и патронов более 1000 штук, то транспортирование оружия осуществляется по специальному разрешению, полученному в подразделении лицензионно-разрешительной работы