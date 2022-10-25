Напишите Географический диктант вместе с нами! 

В Якутии международный Географический диктант проведут на более 300 площадках.

30 октября якутяне примут участие в международном Географическом диктанте, который состоится во всех регионах нашей страны и за рубежом. Русское географическое общество проводит данное мероприятие уже в восьмой раз.

В республике Географический диктант проведут на более 300 площадках – в

учебных заведениях, библиотеках, музеях Географический диктант – масштабная образовательная акция, направленная на оценку уровня географической грамотности населения.

В этом году участникам Географического диктанта традиционно предложат несколько вариантов, каждый из которых будет состоять из 40 вопросов закрытого типа с возможностью выбора ответов. Задания будут разделены на две части по степени сложности. Первая — десять вопросов базового уровня на тему общеизвестных географических фактов. Вторая — 30 вопросов, ответы на которые

потребуют образного мышления, системной логики и эрудиции. В этом году доступны версии на русском, английском, французском и испанском.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.