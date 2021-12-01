01.12.2021
12:32
144
Происшествия
Нападение на женщину стаи собак — проверка прокуратуры
Организована проверка по факту нападения в г. Якутске на женщину стаи безнадзорных животных.
Прокуратурой г. Якутска организована проверка по сообщениям в информационных ресурсах о нападении на женщину стаи безнадзорных собак.
В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Фото: Whatsapp
Источник: Мария Чегодаева старший помощник прокурора г. Якутска
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