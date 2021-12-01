Нападение на женщину стаи собак — проверка прокуратуры

Организована проверка по факту нападения в г. Якутске на женщину стаи безнадзорных животных.

Прокуратурой г. Якутска организована проверка по сообщениям в информационных ресурсах о нападении на женщину стаи безнадзорных собак.

В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.