Нанес 7 ударов ножом за старые обиды

Собранные Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю Нюрбинского района, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что поздно ночью 24 марта 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в котельную, расположенную в с. Нюрбачан Нюрбинского района, где двое его знакомых распивали спиртные напитки. Вспомнив старые обиды, злоумышленник нанес ножом один удар в грудную клетку одного из мужчин. Получив удар, потерпевший выбежал из котельной, но злоумышленник, догнав его, нанес еще шесть ударов ножом по различным частям тела потерпевшего.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

По ходатайству следователя судом вотношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.