Намской ЦРБ преподнесли шикарный подарок

В день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Намская центральная районная больница получила машину.

В этот день огромная ответственность возложена именно на медиков. Обеспечение безопасности здоровья граждан превыше всего.

Народный депутат Ил Тумэн, член фракции “Единая Россия”, член комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Наталья Румянцева подарила новенькую машину Намской ЦРБ в рамках всероссийской акции #СпасибоВрачам.

“Сначала мы выбирали между ИВЛ и автомобилем, но администрация больницы сказала, что автомобиль им сейчас нужнее, так как поступает много вызовов от населения. Сейчас все медработники работают преимущественно в выездной форме. Поэтому решили подарить УАЗ-санитарку. Надеемся, что она поможет в работе врачей”, — написала Наталья Румянцева в своем Instagram.

Также от имени администрации Намского улуса, глава Юрий Слепцов передал работникам больницы медицинское оборудование.

Ранее, в апреле этого года в рамках акции #СпасибоВрачам новые автомобили “УАЗ-Патриот” были переданы в распоряжение двух больниц Якутии. Машины усилили выездные бригады медиков. Одна из них была передана Сунтарской ЦРБ, вторая – Якутской республиканской клинической больнице. Они предназначены для оперативной доставки медиков к пациентам, развоза льготных лекарств и рецептов, забора анализов. Напомним, эти транспортные средства были закуплены за счет сокращения затрат на выборы и управленческих расходов партии “Единая Россия”.